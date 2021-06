Der Bedarf für eine zusätzliche Grundschule in Rüdersdorf ist nach Einschätzung der Kommunalpolitiker da. Es gab und gibt Zuzug. Gerade entsteht zum Beispiel an der Woltersdorfer Straße wieder ein größeres Wohngebiet und auch in Hennickendorf sind Projekte in der Realisierung. Die Schulen in ...