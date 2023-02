Am 24. September wählt Fredersdorf-Vogelsdorf einen neuen Bürgermeister, eine mögliche Stichwahl ist für den 8. Oktober angesetzt. Der neue Rathaus-Chef tritt das Amt am 1. Februar 2024 an. Soviel steht schon fest. Völlig unklar ist dagegen noch, wer überhaupt kandidiert. Zwar kursieren in d...