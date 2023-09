Nur noch wenige Tage bis zum Urnengang: Am kommenden Sonntag (24. September) sind die Menschen in Fredersdorf-Vogelsdorf aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Vier Kandidaten, die unter anderem in mehreren Podiumsveranstaltungen Rede und Antwort standen, sind im Rennen. Sie alle rechn...