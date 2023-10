Noch wenige Tage bis zur Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters in Fredersdorf-Vogelsdorf: Am Sonntag (8. Oktober) sind die Menschen in der Gemeinde zwei Wochen nach dem ersten Urnengang erneut aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Thomas Krieger (CDU) und Janina Meyer-Klepsch sind in der zweiten R...