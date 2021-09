Wer die private Facebook-Seite von Niels-Olaf Lüders besucht, der sieht sich zunächst einem Wasserbüffel gegenüber, der sein Hintergrundbild ziert. Eine Filmszene? Ein Urlaubsschnappschuss? „Nein“, sagt Lüders, der am 26. September für Die Linke in den Bundestag gewählt werden will, mit e...