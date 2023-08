Das neue Schuljahr beginnt am 28. August. Weit mehr als 1000 Schüler und Schülerinnen werden dann in Altlandsberg und Fredersdorf neue Wege zur Schule zurücklegen müssen. Sie werden fortan eine der beiden neu gebauten Oberschulen – an der Landstraße in Fredersdorf und an der Fredersdorfer Cha...