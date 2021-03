Der Plan der Gemeinde Rüdersdorf, eine kommunale Bußgeldstelle einzurichten, nimmt Konturen an. Die Gemeindevertreter haben sich in ihrer Sitzung am 25. Februar grundsätzlich dafür ausgesprochen - wenn auch nur hauchdünn mit einer Stimme Mehrheit. Jetzt benötigt Rüdersdorf noch die Zustimmung...