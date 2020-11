Ausgerechnet am Ende einer Ausschuss-Sitzungswoche ist ein Neuenhagener Gemeindevertreter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bürgermeister Ansgar Scharnke ließ über seine Sprecherin Jutta Skotnicki bestätigen, dass jetzt im Zusammenwirken mit dem Gesundheitsamt des Landkreises intensiv alle Kontaktpersonen des Gemeindevertreters aus dieser Woche ermittelt und in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt würden. Landrat Gernot Schmidt (SPD) sprach von der gesamten Gemeindevertretung sowie einem großen Teil der Gemeindeverwaltung, da die Fachbereichsleiter in aller Regel an den Ausschusssitzungen teilnehmen und ihrerseits das Virus ins Rathaus tragen konnten. „Wir nehmen das sehr ernst“, sagte Schmidt am Sonnabend der Zeitung. Der Landkreis unternehme alles, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus unter Kontrolle zu bekommen. Unter diesem Gesichtspunkt stelle sich auch erneut die Frage nach digitalen Formen der Sitzungen von Gremien der Volksvertretungen. „Wo die persönliche Anwesenheit nicht unbedingt erforderlich ist, würde ich das ohne Weiteres unterstützen“, sagte Gernot Schmidt. Der Gesundheits- und Sozialausschuss des Kreistages hatte das bereits praktiziert, war allerdings nicht beschlussfähig.

Neuenhagen war bislang noch nicht als Hotspot der Infektionszahlen im Speckgürtel von Berlin hervorgetreten. Am Freitag waren 30 mittels PCR positiv auf SARS CoV-2 getestete Personen gemeldet worden, Hoppegarten hatte 57 und Strausberg 68.