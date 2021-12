Etwa 1600 Impfungen in zwei Tagen, das ist das Ergebnis des Impfwochenendes in Hoppegarten. Schon kurz nachdem der Landkreis diese Termine veröffentlich hatte, waren die zur Verfügung stehenden Plätze ausgebucht. „Vereinzelt kam es zu Absagen, so dass auch noch Nachrücker eine Chance bekamen...