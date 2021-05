Am 17.05.2021 gingen zwei Männer in einen Getränkemarkt in der Straße „Am Fuchsbau“ in Eggersdorf. Dort warf einer der Beiden eine Flasche aus dem Inventar des Geschäftes auf den Boden, um das Personal abzulenken. Der Mann verwickelte daraufhin die Angestellten in ein Gespräch.

Ablenkungsmanöver gelungen