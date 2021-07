„Unser Angebot: Ein wertschätzendes Miteinander! Gutes Arbeitsklima in einem motivierten und dynamischen Team, flexible Arbeitszeiten, sehr gute Bezahlung, Raum für persönliche Weiterentwicklung mit Fort- und Weiterbildungsangeboten.“ – So wirbt kein hippes Start-up-Unternehmen oder eine et...