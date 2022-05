„Na ist denn heute schon Weihnachten“, witzelte ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Altlandsberg, als offiziell die Schlüssel für gleich zwei neue Fahrzeuge an die Kameraden übergeben wurden. Es herrschte gute Stimmung am Gerätehaus in Altlandsberg . Kein Wunder, denn die Neuzugänge des...