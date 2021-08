Immer weniger Menschen lernen in der Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen Schwimmen. So weist die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) darauf hin, dass 2020 drei Viertel weniger Schwimmabzeichen verliehen wurden als 2019. Für dieses Jahr liegen noch keine Zahlen vor. Sie dürften aber einmal mehr vergleichsweise niedrig ausfallen. Obwohl Wasserratten jeglichen Alters trotz andauernder Pandemie vielerorts Gelegenheit haben, die ...