Der Trend geht wie in fast allen Kommunen in Richtung halb- oder gänzlich anonymer Urnenbestattungen. Auch in Hoppegarten ist dies der Fall, erklärt Katja Jürgens, in der Gemeindeverwaltung unter anderem für die beiden kommunalen Friedhöfe zuständig. Einer davon befindet sich in Dahlwitz-Hopp...