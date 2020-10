Es war erst einmal nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was bald möglich ist, als Mädchen und Jungen der Grundschule am Dorfanger in Petershagen zur feierlichen Eröffnung der neuen Zwei-Felder-Halle am ersten Schultag nach den Herbstferien bei einem kleinen Programm Tänzerisches und Sportliches...