Vor zwei Jahren saß Lutz Straube aus Fredersdorf-Vogelsdorf schon einmal ganz dicht dran an den besten Handballern der Welt. Als Volunteer (freiwilliger Helfer) beteiligte sich der heute 63-Jährige an der Männer-Weltmeisterschaft in Berlin. Gemeinsam mit weiteren sogenannten Scoutern führte er v...