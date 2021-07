Nicht nur Werbung für den neuen Markt im Nachbarort Rehfelde an Strausberger Straßen hat zuletzt so manchen irritiert. Es gibt auch Gerüchte, wonach das Kölner Handelsunternehmen aus dem Markt am Annatal in der Hegermühle einen Nahkauf machen könnte. Das erscheint auch nach Recherchen der MOZ nicht ausgeschlossen, wenngleich nicht in ganz naher Zukunft.

Die jetzige Betreiberin Sylvia Sauer-Wunderlich hat nach eigenen Angaben zumindest noch e...