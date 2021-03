Fast zehn Jahre wirke er mittlerweile an seiner Energieinsel in Petershagen, sagte Helmut Gall, Projektentwickler sowie Mitgesellschafter des Investors City-Haus Immobilien GmbH. Der 79-Jährige ist seit mehr als 50 Jahren in der Baubranche im Geschäft, hat zuerst Supermärkte und Post-Komplexe geb...