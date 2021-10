So sieht es derzeit noch aus: Auf dem Gelände der Firma Menden Buchstaben an der Karl-Marx-Straße in Eggersdorf sollen neben einem Lebensmittel- und Getränkemarkt, die ein Investor für Aldi und Getränke-Hoffmann bauen will, im hinteren Teil an der Rotdornstraße eine Sporthalle mit Sportplatz für die Grundschule entstehen. © Foto: Uwe Spranger