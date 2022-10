In Strausberg beschäftigt sich eine Veranstaltung mit dem Errichten von Tiny Houses. Angesichts der aktuell hohen Bau- und Energiekosten in Deutschland nimmt das Interesse an Häusern mit besonders geringer Gesamtfläche nach Einschätzung von Experten zu. (Symbolbild) © Foto: Federico Gambarini/dpa