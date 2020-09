Bereits seit einigen Wochen sind Bauarbeiter an der alten Schmiede in der Klosterdorfer Straße des Friedens am Wirken.„Die Feldsteinmauern sind schon fertig“, erklärt ein Mitarbeiter der Firma Tauer Bau aus Vierlinden-Neuentempel bei Müncheberg, die von der Handwerkskammer als Fachbetrieb fü...