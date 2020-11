Es wird mit Abstand die größte Investition der Stadt in den nächsten Jahren: In ihrer Sitzung am Donnerstagabend haben die Stadtverordneten den Grundsatzbeschluss zum vorliegenden Entwurf des neuen Oberschulcampus am Scheunenviertel gefasst. Der Antrag für die Baugenehmigung soll am 15. Dezember...