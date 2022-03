Der Vorverkauf läuft schon und Daniel Tzschentke hofft auf zahlreiche Ticket-Besitzer, die sich am letzten April-Wochenende auf den Weg nach Altlandsberg machen. Dort steigt auf der Festmeile an der Stadtmauer am Strausberger Tor das erste Maibaumfest der Kultur. „Wir wollen nach dem langen Winter, wo Feste nicht möglich waren, den Frühling und die Begegnung verschiedener Kulturen feiern“, sagt Tzschentke von der Kulturmanufaktur Altlandsberg GbR, die das zweitägige Festival organisiert.

Während zur Walpurgisnacht am Abend des 30. April, einem Sonnabend, ab 17 Uhr von der Bühne mit Bands wie Dryland, Harzinfarkt, Deadly Moussaka oder Vlad in Tears Rock und Metal tönen, geht es am 1. Mai, dem Sonntag, poppiger zu. Ab 13 Uhr wird von Salonmusik aus dem 19. Jahrhundert mit Cello und Piano (Gerd Uwe Dasting und Johann Friedrich Oberlin) über Düster-Pop von Electric Bat Cave bis Disko mit der Berliner Musikerin und Djane Miss Vergnügen ein breites Publikum unterhalten.

Drei Events und Eröffnung einer Mittelalterschenke geplant

Gleich am Anfang der mit kulinarischen und kunsthandwerklichen Ständen gespickten Festmeile – die am Sonntag um 10 Uhr öffnet – soll es einen Bereich für Familien geben, mit Hüpfburg und Kinderkarussel. Ebenso ein Spektakel: das erstmalige Aufstellen eines Maibaumes auf dem Markplatz am 30. April um 15 Uhr, mit dem das zweitägige Fest offiziell startet.

Das Maibaumfest ist eines der insgesamt drei großen Events, die die Kulturmanufaktur in diesem Jahr plant: Storch Adé wird im Herbst Kulturpartner des Vogelscheuchenfestes der Stadt Altlandsberg sein und am letzten Dezember-Wochenende vor Weihnachten plant die Kulturmanufaktur einen mittelalterlichen Wintermarkt. Doch das ist nicht alles, was in diesem Jahr ansteht: In der Poststraße 14 am Markt, der ehemaligen Pizzeria, eröffnet das Team der Kulturmanufaktur am 1. April eine Mittelalterschenke samt Eiscafé. Auch dafür hat Daniel Tzschentke schon viele Ideen: Rittermahl, Krimimahl und Gruselkeller zählt er auf.

Ein-Tagesticket kostet 15, ermäßigt zehn Euro; Zwei-Tagesticket kostet 20, ermäßigt 15 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren haben an beiden Tagen freien Eintritt. Tickets sind erhältlich unter www.kulturmanufaktur-altlandsberg.com. Tickets beinhalten einen stündlichen Shuttle-Bus-Service vom S-Bahnhof Fredersdorf zum Festivalgelände.