Konzerte und Messen in Hoppegarten

Der erste Renntag in diesem Jahr in Hoppegarten ist Geschichte. „Davor und vor größeren Veranstaltungen bin ich immer besonders aufgeregt“, gibt Michael Wrulich, Rennbahn-Geschäftsführer, zu. Ob es in diesem Jahr noch mehr Grund für ihn zur Aufregung gibt, das verrät er im Gespräch.