Mit Kosten in Höhe von etwa 57.000 Euro pro Jahr rechnet Hoppegarten für den Betrieb eines Bürger- und Touristinformationsbüros im ehemaligen Kaiserbahnhof ab Herbst 2021. Die Touristinfo am S-Bahnhof soll auch Neuenhagen vertreten. Die Gemeinde beteiligt sich deshalb an den Kosten. Sie übern...