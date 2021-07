Als Vorleser eigener Geschichten ist er nicht so routiniert wie als Darsteller von Kriminalhauptkommissar Henning Röder, der das eigenwillige Rostocker Ermittlerteam im Polizeiruf 110 zu leiten hat. Umso sympathischer fanden die Besucher der Matinee am Sonntagvormittag in der Anderen Welt Bühne in...