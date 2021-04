Eigentlich wollte Daniel Tzschentke am kommenden Wochenende, 17./18. April, einen ersten Testballon starten. Der Endvierziger ist im Herbst vorigen Jahres mit seiner Partnerin Shafak Yüreklik in den Flachbau am einstigen E-Werk am Altlandsberger Stadtrand eingezogen, um wieder Leben auf das Geländ...