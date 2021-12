Ab dem 1. Januar 2022 wird der Kultus-Verein nicht länger nur in der Märkischen Schweiz und in Müncheberg, nicht einmal nur in Märkisch-Oderland aktiv sein. Mit Beginn des neuen Jahres übernimmt der Verein die Trägerschaft des Südclubs in Fürstenwalde. Die renommierte Jugendeinrichtung war...