In einem Waldstück in Rüdersdorf wurde am Freitagabend (13. Mai) gegen 18 Uhr die Leiche eines Mannes gefunden. Der Fundort liegt in der Nähe der Woltersdorfer Straße. Das teilte die Polizei am Sonnabendmittag mit.

Demnach handelt es sich um einen 27-Jährigen aus dem Landkreis Märkisch-Oderland. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Näheres ist noch nicht bekannt. „Seit Freitagabend ermittelt die Mordkommission der Polizeidirektion Ost zu den Umständen der Tat“, erklärte Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß am Sonnabend.

Dabei setzt die Polizei auch auf die Unterstützung aus der Bevölkerung und sucht Zeugen: Wer hat zwischen dem 11. Mai, 18 Uhr und dem 13. Mai, 18 Uhr Beobachtungen an der Woltersdorfer Straße getätigt, die bei den Ermittlungen weiterhelfen könnten?

Aus dieser Frage lässt sich ableiten, dass der Leichnam bereits seit Mittwoch (11. Mai) im Rüdersdorfer Wald gelegen haben könnte.

Hinweise nimmt die Polizei in Strausberg (Tel. 03341/3300) entgegen. Schriftliche Hinweise können auch über www.polizei.brandenburg.de abgegeben werden.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.