Künstlerische Vielfalt sind in die „Rathaus Galerie“ und in das Haus der Generationen in Hoppegarten eingezogen. Ein Müncheberger Maler fällt dabei nicht nur wegen der Größe seines Kunstwerks auf. Er gibt viel von sich preis. Und das sehr farbenfroh.

Gibt es in der Kunst Rekorde?

Zumindest gi...