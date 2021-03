Die Entscheidung des Münchehofer Ortsbeirates die Hauptstraße anlässlich des 25. Todestages der Rocksängerin in Tamara-Danz-Straße umzubenennen, stieß bei einem Teil der etwa 90 Anlieger auf harsche Kritik. Ganz unterschiedliche Gründe führten dazu. Einige fühlten sich in der Entscheidungsfindung übergangen, andere scheuen den persönlichen Aufwand der Behördengänge bei einer Umbenennung, andere können mit diesem Namen schlichtweg nicht anfangen. All diese Vorbehalte mündeten in einer Petition gegen die Umbenennung, die Kay Juschka, Vorsitzender der Gemeindevertretung, übergeben wurde.

Guter Rat ist teuer, so war jedenfalls die Stimmung nach dem Bekanntwerden bei Kommunalpolitik und Gemeindeverwaltung. Die Angst war groß, dass jetzt die Angehörigen von Tamara Danz diesen Prozess komplett stoppen.

Familie steht weiterhin hinter der Idee

DDR-Rockmusikerin Münchehofe will besondere Ehrung für Silly-Frontfrau Tamara Danz Hoppegarten „Ich finde die Idee einer Straßenbenennung für Tamara in Münchehofe nach wie vor gut. Mir war und ist auch klar, dass so etwas diverse Diskussionen hervorruft. Ich kann versichern, dass wir dem auch jetzt nicht im Wege stehen und uns auch in den demokratischen Entscheidungsprozess überhaupt nicht einmischen werden“, sagt Uwe Hassbecker, Ehemann von Tamara Danz. Gleichzeitig fügt er hinzu, dass es der Familie wichtig ist, dass bei einer solchen Auseinandersetzung die Würde in der Sache nicht verloren geht.

„Irgendwelche parteipolitischen oder persönlichen Konflikte, egal von welcher Seite, haben dabei nichts zu suchen. Die Mehrheit der hier lebenden Menschen sollte so eine Entscheidung möglichst wohlwollend mittragen. Ich persönlich hätte ansonsten kein gutes Gefühl. Das ist natürlich so ganz naiv dahingesagt und nur meine Meinung…“, fügt er hinzu. Gleichzeitig regt er an, über eine Alternative nachzudenken. „Die nächste öffentliche Meldung in der Sache sollte dann allerdings Hand und Fuß haben, sonst nehmen alle Beteiligten irgendwie Schaden“, sagt Hassbecker.

Nach der Petition äußert auch die Linke Kritik an der Verfahrensweise im Vorfeld der Straßenumbenennung. „Dir Fraktion tritt in dieser Angelegenheit dafür ein, dass in Münchehofe die eingegangenen Vorschläge alle gründlich diskutiert und abgewogen werden und unter der Einwohnerschaft eine repräsentative Abstimmung bis Anfang Mai erfolgt, auf deren demokratischer Grundlage die Gemeindevertretung am 10. Mai ihre Entscheidung zur umzubenennenden Örtlichkeit von Münchehofe treffen kann“, schreibt der Fraktionsvorsitzende Frank Galeski. Und er fügt hinzu:

Linke wollen repräsentative Abstimmung

„Die nächste Sitzung des Ortsbeirates vor dieser Entscheidung der Gemeindevertretung wird am 27. April im Gemeindesaal stattfinden. Das wäre in unseren Augen Auftrag an den Bürgermeister und den Ortsbeirat Münchehofe und nur so kann der Person Tamara Danz ehrenhalber angemessen gedacht werden.“

CDU spricht sich gegen parteipolitische Ränke aus

Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Thomas Scherler, sieht die Umsetzung des eigenen Beschlussvorschlages zur Umbenennung, der durch die Gemeindevertretung bestätigt wurde, in Gefahr. „Wir müssen eine einvernehmliche Lösung finden. Die Diskussion dahin sollte jedoch nicht durch parteipolitische Streitigkeiten dominiert werden.“ Er hofft jetzt auf einen Vorschlag aus dem Rathaus, wie in der Sache weiterverfahren werden soll.