„Es war ein aufregendes Wochenende.“ So resümiert die Immanuel-Klinik Rüdersdorf auf ihrer Website die zurückliegende Nervenprobe: Bombendrohung und mehrere Feueralarme binnen zweier Tage. Der Schreck ging am Freitagabend, 16. April, los. Kurz nach 21 Uhr drohte eine Frau per Telefon mit eine...