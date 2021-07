Bei einem Überfall in der Nacht zu Montag wurden einem Restaurantbesitzer in Berlin-Marzahn die Tageseinnahmen geraubt. Der 55-Jährige erreichte gegen 23.20 Uhr seine Wohnung an der Raoul-Wallenberg-Straße und stieg aus seinem Auto, als ihn plötzlich zwei Unbekannte angegriffen, so die Polizei.

Das Duo attackierte den Wirt, fügte ihm eine Stichverletzung an der Schulter zu und flüchtete in Richtung Stolzenhagener Straße mit Beuteln, in denen sich die Einkünfte befanden. Der verletzte Mann kam zu einer ambulanten Behandlung in eine Klinik. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Ermittlungen zu dem Überfall übernommen.