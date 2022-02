Am hellerlichten Tag sind Unbekannte Fredersdorf-Süd in ein Haus eingestiegen und haben innerhalb weniger Minuten einen großen Schaden angerichtet.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sind Unbekannte in Fredersdorf-Süd an der der Röntgenstraße zuerst in den Wintergarten eines Einfamilienhauses eingebrochen. Von dort bahnten sie sich den Weg durch das Haus und durchsuchten jeden Raum nach wertvollen Gegenständen. Den Tatzeitraum gibt die Polizei von 13 bis 13.35 Uhr an.

Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher in diesen wenigen Minuten hochwertigen Schmuck Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt zum Wohnungseinbruchsdiebstahl.