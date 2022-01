An der Bundesstraße 1 bei Neuenhagen hat die Polizei am Sonnabend, 1. Januar, einen 23-jährigen Mann gestellt, bei dem der Verdacht besteht, dass er für einen Einbruchdiebstahl an der Straße An der Trainierbahn verantwortlich ist. Dort hatte der Täter eine Uhr mitgenommen, die auch tatsächlich bei dem Mann gefunden wurde.

Laut Polizeiangaben hatte der mutmaßliche Dieb noch andere Gegenstände bei sich, die darauf hindeuten, dass er in Neuenhagen im Höhenweg und der Parkstraße sowie in der Eichenstraße und der Kleiststraße in Dahlwitz-Hoppegarten ebenfalls in Einfamilienhäuser eingestiegen ist. Die Ermittlungen dazu dauern gegenwärtig aber noch an.