In Strausberg ist es am bereits am vergangenen Freitag (26. November) zu einem folgenschweren Übergriff gekommen. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, hielt sich am Freitagabend ein 15 Jahre alter Jugendlicher am Bolzplatz am Otto-Grotewohl-Ring in Strausberg auf und aß dabei Sonnenblumenkerne.

Zwei andere Jugendliche nahmen dies laut ersten Erkenntnissen der Polizei zum Anlass, mit dem 15-Jährigen ein Streitgespräch zu beginnen. In weiterer Folge griffen die beiden Jugendlichen den Jungen an. Sie schlugen und traten auf den 15-Jährigen derart ein, so dass dieser das Bewusstsein verlor.

Ein Rettungswagen musste den verletzten Jungen zur Behandlung in das Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn bringen. „Die Schläger verschwanden erst einmal unerkannt. Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland haben sich des Sachverhaltes angenommen“, so die Polizei.