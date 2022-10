In Hönow ist die Polizei am Abend des 6. Oktober 2022 offensichtlich Kraftstoff-Dieben auf die Spur gekommen. Sie hielt einen Mercedes Sprinter an. In ihm saßen ein 44-jähriger und ein 53-jähriger Mann.

Bei der Kontrolle stieg den Beamten ein penetranter Geruch in die Nase, der von zahlreichen Kanistern und Schläuchen im Transporter ausging.

Sprit angeblich von einem Touristen erworben