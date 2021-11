Im östlich von Berlin gelegenen Hennickendorf bemerkte ein aufmerksamer Bewohner in der Nacht auf Freitag (16.11.2021) ungewöhnliches Treiben auf der Straße. Von seiner Wohnung in der Friedrichstraße aus beobachtete er, wie sich vier Personen mit Taschenlampen an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten.

Daraufhin informierte der Zeuge die Polizei. Kurz vor dem Eintreffen der Beamten am Tatort verschwanden die Täter, konnten jedoch in der Nähe angetroffen und kontrolliert werden.

In Begleitung von Schlagring, Säge und Brecheisen

Bei den Verdächtigen handelt es sich um drei junge Männer im Alter zwischen 18 und 19 Jahren sowie eine 19-jährige Frau. Sie alle erhielten Anzeigen wegen versuchtem Diebstahl. Überdies fanden die Beamten bei der Kontrolle einen Schlagring sowie eine Metallsäge.

Die Personen waren mit einem BMW gekommen, der auf einem nahen Parkplatz stand. Auch den nahmen die Polizisten in Augenschein und fanden dort ein Brecheisen. Den Schlagring und die Werkzeuge stellten die Polizisten sicher. Der Zigarettenautomat hat kleinere Schäden davongetragen, ist aber weiterhin sicher und brauchbar.