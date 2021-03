Wenn man Künstler nach einem bestimmten Merkmal arrangiert, ist Eintönigkeit zu befürchten. 17 Hoppegartener Maler, Bildhauer und Fotografen treten derzeit in der "Rathaus Galerie" den Beweis für das Gegenteil an. Bunt, dezent, schrill, still und weitab von Ortsgrenzen-Denken geben sie „Einbli...