In Strausberg haben bisher Unbekannte Täter wieder zugeschlagen und diesmal die Wand der Turnhalle an der Straße „Am Kieferngrund“ mit den Worten „Heil Hitler“ besprüht.

Das teilte die Polizei am Freitag mit. Zur Anzeige gebracht worden war der Fall bereits am Donnerstagmorgen. Laut der Polizei soll der Hitlergruß bereits in den zurückliegenden Tagen dort aufgesprüht worden. Der oder die Täter haben also die Ferientage genutzt – ähnlich dem Fall, der sich Anfang Juli 2021 dort zugetragen hatte.