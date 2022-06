Schule in Strausberg

Zwei Umweltschützer in Strausberg sind der Meinung, beim Bau der neuen Grundschule Am Annatal werden Umweltbelange nicht genügend berücksichtigt. Sie sagen, Pflanzen würden rücksichtslos herausgerissen und Tiere vertrieben. Was sagt die Stadt zu den Vorwürfen?