Gudrun Thiessenhusen, die nach 13 Jahren an der Spitze des OSZ Märkisch-Oderland in den Ruhestand geht, nimmt aus ihrem Büro dieses Bild mit, das eine ehemalige Schülerin aus Indien mitgebracht hatte. Die Weltkarte im Hintergrund ist auch kein Zufall: Nun ist endlich Zeit für große Reisen, eine Grönland-Tour für 2022 schon in Planung. © Foto: Thomas Berger