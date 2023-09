Am Abend des 5. Septemberwandte sich eine Frau an die Polizei, um einen Vorfall, welcher sich in der Elisabethstraße abgespielt hatte, anzuzeigen. Sie war in Richtung Hegermühlenstraße gelaufen, als sich ihr gegen 21:20 Uhr ein Radfahrer von hinten näherte und ihr dann an das Gesäß griff. Im Anschluss fuhr er um die 44-Jährige herum und ließ sexuelle Anzüglichkeiten verlauten. Danach radelte der junge Mann davon.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zum Vorwurf der sexuellen Belästigung . Den Beamten liegt derzeit aber nur eine vage Beschreibung des gebrochen Deutsch sprechenden Tatverdächtigen vor. Demnach ist er ca. 20 Jahre alt, hatte ein schwarzes „Bärtchen“ und trug dunkle Kleidung. Verschwunden ist er letztlich in Richtung Berliner Straße.