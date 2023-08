Im April dieses Jahres wurde nach sechsmonatiger Bauzeit die Lindenstraße zwischen Bahnübergang und Eggersdorfer Straße freigegeben. Nun saniert der Landesbetrieb Straßenwesen im Auftrag der Gemeinde Petershagen-Eggersdorf einen weiteren Abschnitt der L 30. Ab Montag, 21. August, beginnen die Arbeiten für die Erneuerung der Bahnhofstraße in Petershagen. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zwischen Petershagen und Fredersdorf-Nord oder Altlandsberg pendeln, müssen sich dann auf Umleitungen und längere Fahrtwege einstellen.

Die Erneuerung von Fahrbahn, Straßenentwässerung und Gehweg auf einer Länge von 300 Metern, beginnend ab Ortseingangsschild Petershagen (Brücke über das Fredersdorfer Mühlenfließ) bis zum Abzweig Lindenstraße/Bruchmühler Straße, erfolgt unter Vollsperrung. Lediglich all jene, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, können während des Ausbaus die Straße weiter nutzen. Voraussichtlich bis Ende des Jahres, heißt es in einer Mitteilung des Landesbetriebs Straßenwesen, dauern die Arbeiten an.

Wo führt die Umleitung entlang?

Die ausgeschilderte Umleitung für die Sperrung in der Bahnhofstraße führt aus Richtung Altlandsberg kommend über die L 33, dann bei Radebrück auf die L 234 über Bruchmühle bis nach Eggersdorf und von dort auf die L 303 bis zum Kreisverkehr in Tasdorf und wieder auf die L 30 in Richtung Petershagen beziehungsweise in umgekehrter Reihenfolge. Für den Schwerlastverkehr ist die Umleitung über die L 33 durch Radebrück bis zur L 303 und dort weiter über Eggersdorf bis zum Kreisverkehr und wieder auf die L 30 ausgeschildert.

Der Bahnübergang in der Lindenstraße und die Bruchmühler Straße bleiben für den Verkehr weiterhin geöffnet. Allerdings wird in der Nachbargemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf zeitgleich unter Vollsperrung gebaut: In der Platanenstraße wird der Asphalteinbau vom 23. bis 25. August vorbereitet, die Verkehrsfreigabe ist derzeit für Mitte September vorgesehen; seit dem 15. August und noch bis zum 25. August, heißt es auf der Internetseite der Gemeinde, wird auf Veranlassung des Landkreises Märkisch-Oderland auch die Kreuzung Platanenstraße/Ernst-Thälmann-Straße/Petershagener Straße saniert.

Gehweg wird verbreitert

Bei dem grundhaften Ausbau der Bahnhofstraße in Petershagen handelt es sich um ein gemeinsames Projekt von Land und Kommune. Zur Planung hatte die Gemeinde Petershagen-Eggersdorf eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen geschlossen. Während der Landesbetrieb die Fahrbahn erneuert, ersetzt die Gemeinde den nur zirka einen Meter breiten Gehweg entlang der Bahnhofstraße durch einen 1,80 Meter breiten Gehweg von der Bruchmühler Straße bis zum Ortseingang Fredersdorf. Im Zuge der Baumaßnahme wird auch die Straßenbeleuchtung erneuert.