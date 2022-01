In drei kurzen Sätzen vermeldete die Polizei in Märkisch-Oderland zu einem Diebstahl in Strausberg am Freitag: „In der Nacht zum 28. Januar stahlen unbekannte Täter einen Mercedes Transportbus, mit welchem man 23 Personen befördern kann. Das Fahrzeug im Wert von geschätzten 50.000 Euro stand ...