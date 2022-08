Sie sind rar gesät in der Region, die Schwimmhallen. Für das Schulschwimmen und öffentliches Badeerlebnis unter dem Dach steht lediglich die Schwimmhalle in Strausberg zur Verfügung. In Hönow bietet die Schwimmhalle im Blockhaus in geschlossenem Kreis Schwimmunterricht und verschiedene Kurse an...