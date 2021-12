Der große Erfolg der vergangenen Saison blieb monatelang unprämiert. Erst Mitte Dezember, sieben Monate nach der VEX Robotics World Championship, hat der Veranstalter dem Robotik-Team vom Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf den lang ersehnten Pokal gezeigt – per Videokonferenz, da die Wettbewerbe für Roboter-Bauer seit Corona digital stattfinden. „2020 haben wir uns zum zweiten Mal für die WM in Amerika qualifiziert und in unserer Division gesiegt“, sagt Veikko Perl. Der Informatiklehrer leitet die Robotik-AG in Rüdersdorf.

Erstes deutsches Team mit WM-Pokal

Die Rüdersdorfer waren somit nicht nur das erste deutsche Team, das 2018 in Amerika an der Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Sie sind auch die ersten Deutschen, die einen Pokal mit nach Hause bringen. „Ohne Engagement geht das nicht. Vor den Wettbewerben sitzen wir auch mal bis Mitternacht und am Wochenende in der Schule“, sagt Perl.

Kaum war die WM 2020 beendet, machten sich der Informatiklehrer und sein Wettbewerbsteam an die Lösung der Aufgabe für das diesjährige Turnier: Die Zehntklässler Vincent Fratzscher und Marius Mann tüftelten monatelang daran, einen Roboter zu bauen und so zu programmieren, dass er in der Lage ist, gut 30 Zentimeter große Becher und Ringe zu greifen und über ein Spielfeld zu bewegen.

Für Deutsche Meisterschaft qualifiziert

„Dabei müssen die Roboter in einer Runde autonom fahren und das Feld beräumen, in einer zweiten Runde müssen die Schüler sie per Joystick fernsteuern“, erklärt Perl. Im Vertrauen auf sein gut gebautes autonomes Programm hat das Team im aktuell laufenden Regionalwettbewerb auf die Fernsteuerung in der zweiten Runde einfach verzichtet. „Wir haben uns gesagt, dass wir es nicht besser schaffen als der programmierte Roboter.“

Der Erfolg gab den jungen Tüftlern recht: In beiden Runden erreichten sie 180 Punkte und lagen mit insgesamt 360 Punkten 120 Punkte deutlich vor der Konkurrenz aus Köpenick. Die Qualifikation für die German Masters im Frühjahr – dem Vorentscheid für die Weltmeisterschaft – ist dem Team Heinitz damit sicher.