Als Landrat Gernot Schmidt (SPD) am 22. März das Straßenverkehrsamt von Märkisch-Oderland anwies, auf der Lindenstraße zwischen Rudolf-Breitscheid-Allee und Dahlwitzer Straße in Neuenhagen bei Berlin wieder Tempo 30 einzuführen, war die Erleichterung in der Gemeinde groß.