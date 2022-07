In Marzahn wurde eine Frau am Mittwoch gegen 17.45 bei einem Unfall mit einer Tram tödlich verletzt. Aus unbekannten Gründen soll die 81-Jährige auf dem Bahnsteig der Haltestelle S-Bahnhof Springpfuhl in der Allee der Kosmonauten gestürzt und im weiteren Verlauf zwischen ein Treppengeländer einer Unterführung und eine abfahrende Tram geraten sein.