Ganze 765 Kilometer sind es in die „richtige“ Schweiz. Das zeigt ein Wegweiser an, der direkt am Mühlenplatz angebracht ist, dem zentralen Freigelände im Herzen von Buckow. Ein zweites Schild kündet „Sebastian-Kneipp-Weg“ und damit vom Status der Kleinstadt als Kneipp-Kurort, dem nach dem...